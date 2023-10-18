Barajlar kurudu, Bodrum’da su sorunu başladı | Belediye tankerlerle su taşıyor
Muğla’nın turizm merkezi ilçesi Bodrum’da ilçeye su sağlayan iki barajın, kuraklık nedeniyle kapanması sonrası su sorunu yaşanmaya başlandı. İlçe belediyesi, evlere tankerlerle su dağıtmaya başladı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde su sorunu yaşanması nedeniyle evlere tankerlerle su sağlandığı bildirildi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı yazılı açıklamada, küresel iklim kriziyle mücadele edilen şu günlerde Bodrum’a su sağlayan barajların da kapatılmasıyla ilçede son günlerde su sıkıntılarının yaşandığını kaydetti.