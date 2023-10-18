Barajlar kurudu, Bodrum’da su sorunu başladı | Belediye tankerlerle su taşıyor

Aras, Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi’nde alınan taleplerin ilgili müdürlükçe kayda alındığını, vatandaşların hanelerine sırasıyla su takviyesi yapıldığını aktararak, “Bodrum Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden üç araçla yarımadanın farklı noktalarına ulaştırılan su için Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğümüzden dört araç daha tahsis ettik. Önümüzdeki süreçte toplam 7 araçla su takviyesi hizmetlerimize planlı olarak devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.