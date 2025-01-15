Barcelona'daki Arda Turan bankı tarih oluyor! Şimdi gözler Atina'ya çevrildi

Şehri ziyaret eden Türk turistlerin seyahat rotalarına eklediği yer, Google haritalarda da yer aldı.

İspanya'da da “Banco de Arda Turan” olarak tanınan köşe, bölgedeki yenileme çalışmaları nedeniyle kaldırılmak üzere.

Barcelona Secreta'nın haberine göre, Jardinets de Gràcia bölgesinde bu ay başlayacak peyzaj çalışmalarıyla, mevcut banklar dahil tüm kent mobilyaları yenilenecek. Yeni tasarımlar ise beton ve ahşap kombinasyonlarından oluşacak.