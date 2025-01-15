Barcelona'daki Arda Turan bankı tarih oluyor! Şimdi gözler Atina'ya çevrildi
Türk turistlerin Barcelona'daki uğrak noktalarından biri haline gelen “Arda Turan Bankı”, bölgedeki yenileme çalışmaları nedeniyle kaldırılıyor. Ancak yakın zamanda Atina'daki bir bankta fotoğraf paylaşan ünlü futbolcu, takipçilerine yeni konumu bulmaları için meydan okudu. Şimdi gözler, Atina'da yeni bir "Arda Turan Bankı" efsanesi doğup doğmayacağında!
İspanya'nın Barcelona şehrinde Türkler için gidilmesi gereken noktalardan biri haline gelen Arda Turan bankı kaldırılıyor.
Paseo de Gracia ile Jardinets de Gracia'nın kesiştiği noktada, yer alan bank, ünlü futbolcu Arda Turan ile meşhur hale geldi ve Türkiye'de olağanüstü bir üne kavuştu.