Barınağa götürülen köpeğine 1 yıl sonra kavuştu

''BİR DAHA HABER ALAMADIK''

Bir yıl sonra köpeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Kadriye Çay, "Onu ellerimle büyütmüştüm. Kaynaşlı ilçesinde oturuyorduk. Bir gün geldiğimde onu kulübesinde bulamadık. O günden sonra da bir daha haber alamadık. Bir senedir kayıptı, artık kavuştuk. Herkese çok teşekkür ederim. Köpeğim için çok gözyaşı döktüm. Köpeğimizi eşim de çok aradı. Eşim Tosya'da vefat etti ama köpeğimizi çok aradı" dedi.