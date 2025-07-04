Barınağa götürülen köpeğine 1 yıl sonra kavuştu
Yaklaşık bir yıl önce Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde komşuların şikayeti üzerine belediye ekiplerince alınan "Pufi" isimli köpek, üzerindeki çip sayesinde bulundu.
Bir yıl öncesine kadar Kaynaşlı'da yaşayan Halil İbrahim ve Kadriye Çay çifti, bahçelerinde Pufi adını verdikleri köpeklerini besliyordu ancak komşuların havlama gerekçesiyle yaptığı şikayet sonrası belediye ekipleri köpeği alarak barınağa götürdü.
Tüm aramalarına rağmen köpeklerinden bir daha haber alamayan Çay çifti, sonrasında Tosya'ya taşındı. Bu süreçte Halil İbrahim Çay hayatını kaybetti. Eşi Kadriye Çay ise Pufi'ye duyduğu özlemi içinde hep yaşattı.