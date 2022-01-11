İstanbul'da barınaklar Pitbull ile doldu

Temmuz ayında yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro türlerini veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yani bu hayvanların ticaretini yapanlara hayvan başına 2021 yılında 11 bin TL idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Yasa uyarınca 2022 yılında ise bu ceza 14 bin 982 TL'ye yükseldi.