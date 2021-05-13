Barınaktaki son dansçı ayı: Brütüs

DHA 13.05.2021 - 10:29
Ovakorusu Ayı Barınağı Şefi Azizcan Sezer, barınağın faaliyetleri ve ayıların durumlarıyla ilgili şunları söyledi:
“Barınağımız, 1996 yılında faaliyetine başladı. Şu an en yaşlı ayımız, 37 yaşında olan Brütüs. Merkezimiz kurulduğundan beri Brütüs burada kalıyor"
Sezer, son olarak şunları söyledi:
"Brütüs 25 yıllık burada kalma süresi içerisinde kendi türünden hayvanlarla birlikte mutlu bir şekilde yaşantısına devam etti. Doğada yemiş olduğu ve bizim eklemiş olduğumuz özel gıdalarla beslenerek yaşamını sürdürüyor. Özellikle havuza girmeyi çok seviyor”