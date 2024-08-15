Barınaktan sahiplendi, Çiko ve Çilek’i Almanya’ya götürdü
Almanya’da yaşayan Suna Kaya, tatil için geldiği Edirne’de bakımevinden iki kardeş yavru köpeği sahiplendi. Tatilin ardından belgelerini çıkardığı Çiko ve Çilek’i Almanya’ya götüren Kaya, “Artık onların da bir yuvası var.” dedi.
Almanya’nın Bielefeld kentinde huzurevinde hemşire olarak çalışan Suna Kaya, uzun süre baktığı 2 köpeğinden birisini temmuz ayında kaybetti.
Köpeğinin ölümü ile büyük üzüntü yaşayan Kaya, yıllık iznini geçirmek üzere memleketi Edirne’ye geldi.