Barınaktan sahiplendi, Çiko ve Çilek’i Almanya’ya götürdü

Almanya’da yaşayan Suna Kaya, tatil için geldiği Edirne’de bakımevinden iki kardeş yavru köpeği sahiplendi. Tatilin ardından belgelerini çıkardığı Çiko ve Çilek’i Almanya’ya götüren Kaya, “Artık onların da bir yuvası var.” dedi.

Barınaktan sahiplendi, Çiko ve Çilek’i Almanya’ya götürdü - 1

Almanya’nın Bielefeld kentinde huzurevinde hemşire olarak çalışan Suna Kaya, uzun süre baktığı 2 köpeğinden birisini temmuz ayında kaybetti.

Köpeğinin ölümü ile büyük üzüntü yaşayan Kaya, yıllık iznini geçirmek üzere memleketi Edirne’ye geldi.

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Barınaktan sahiplendi, Çiko ve Çilek’i Almanya’ya götürdü - 2

Kaya, kentte belediyenin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ni ziyaret etti.

Ziyarette, barınağa bırakılan 2 kardeş yavru köpeği fark eden Kaya, erkek olanı sahiplenmeye karar verdi. Çiko ismini verdiği yavrunun bakımını yaptırıp, evraklarını almak için barınağa geri dönen Kaya, bu kez dişi yavruyu da sahiplenmeye karar verdi.

Kaya, ona da Çilek ismini verdi.

Barınaktan sahiplendi, Çiko ve Çilek’i Almanya’ya götürdü - 3

“HİÇ DÜŞÜNMÜYORDUM, TESADÜFEN GÖRDÜM”

Suna Kaya, “Benim bir köpeğim daha vardı ama ne yazık ki temmuz başında vefat etti. Aslında hiç düşünmüyordum. Barınağa ziyaret amaçlı geldim ve tesadüfen yavruları gördüm. Elimden gelse daha çok sahipleneceğim ama kısmet bunlaraymış.” dedi.

Barınaktan sahiplendi, Çiko ve Çilek’i Almanya’ya götürdü - 4

Köpeklere elinden gelenin en iyi şekliye bakacağını söyleyen Kaya, “İki köpek de kardeş, artık onlar benim canım olacaklar, birlikte yaşayacağız. Almanya'da zaten evde bir köpeğim ve iki kedim var. Artık bu iki kardeş de onlara katılacaklar ve aynı evde yaşayacağız. Artık onların da bir yuvası var.” diye konuştu.

Barınaktan sahiplendi, Çiko ve Çilek’i Almanya’ya götürdü - 5

“HİÇBİR CANLI OYUNCAK VE EŞYA DEĞİLDİR”

Köpeklerin para karşılığı hediye gibi alınmasına çok üzüldüğünü ifade eden Kaya, “Hediye olarak parayla alınan canlara çok üzülüyorum. Hiçbir canlı oyuncak veya eşya değildir. Sahiplendiğinizde ömürlük sahiplenmeniz gerekiyor ve her şartta ölene kadar bakmanız gerekiyor. Bu nedenle herkesin köpek sahiplenmesini istiyorum. Barınaklar bu gibi birçok canlarla dolu. Herkes onlara bir yuva açabilir.” dedi.

Barınaktan sahiplendi, Çiko ve Çilek’i Almanya’ya götürdü - 6

OTOMOBİLLE ALMANYA’YA GÖTÜRDÜ

Kaya, sahiplendiği 2 yavru köpeğin bakımını yaptırıp, ev hayvanı pasaportu çıkardı.

Kaya, köpekleri otomobiline koyup yaşadığı Bielefeld’e götürdü. Kaya, Almanya’daki yeni yuvalarına kavuşan köpeklerin görüntüsü ve fotoğraflarını da paylaştı.
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