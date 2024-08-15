Barınaktan sahiplendi, Çiko ve Çilek’i Almanya’ya götürdü

“HİÇBİR CANLI OYUNCAK VE EŞYA DEĞİLDİR”

Köpeklerin para karşılığı hediye gibi alınmasına çok üzüldüğünü ifade eden Kaya, “Hediye olarak parayla alınan canlara çok üzülüyorum. Hiçbir canlı oyuncak veya eşya değildir. Sahiplendiğinizde ömürlük sahiplenmeniz gerekiyor ve her şartta ölene kadar bakmanız gerekiyor. Bu nedenle herkesin köpek sahiplenmesini istiyorum. Barınaklar bu gibi birçok canlarla dolu. Herkes onlara bir yuva açabilir.” dedi.