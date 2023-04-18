Barış Boyun suç örgütünden yeni görüntüler

Daha önce işlediği suçlardan dolayı kırmızı bülten ile aranan ve İtalya'nın başkenti Roma'da cezaevinde tutuklu bulunan Barış Boyun liderliğindeki silahlı grubun çok sayıda üyesi geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen operasyonda yakalandı.