Barış Boyun suç örgütüne operasyon (Yunanistan’daki infazların intikamı için eylem hazırlığı yapan 10 kişiye gözaltı)
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Boyun suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Örgüt üyelerinin, Atina’da öldürülen 6 örgüt üyesinin intikamını almak için eylem hazırlığında olduğunu belirlendi. Polis, İstanbul ve İzmir’de 10 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul ve İzmir'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda, Yunanistan'da 6 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya karşı misilleme hazırlığındaki 10 şüpheli gözaltına alındı.