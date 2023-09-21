Barış Boyun suç örgütüne operasyon (Yunanistan’daki infazların intikamı için eylem hazırlığı yapan 10 kişiye gözaltı)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Boyun suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Örgüt üyelerinin, Atina’da öldürülen 6 örgüt üyesinin intikamını almak için eylem hazırlığında olduğunu belirlendi. Polis, İstanbul ve İzmir’de 10 kişiyi gözaltına aldı.

Barış Boyun suç örgütüne operasyon (Yunanistan’daki infazların intikamı için eylem hazırlığı yapan 10 kişiye gözaltı) - 1

İstanbul ve İzmir'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda, Yunanistan'da 6 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya karşı misilleme hazırlığındaki 10 şüpheli gözaltına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Barış Boyun suç örgütüne operasyon (Yunanistan’daki infazların intikamı için eylem hazırlığı yapan 10 kişiye gözaltı) - 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren suç örgütlerinin tespit edilmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, Yunanistan'da 11 Eylül'de Atina'nın Artemida banliyösündeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 6 Türk vatandaşının, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun'un suç örgütüne üye olduğu anlaşıldı.

Barış Boyun suç örgütüne operasyon (Yunanistan’daki infazların intikamı için eylem hazırlığı yapan 10 kişiye gözaltı) - 3

MİSİLLEME HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

Yunanistan'daki bu saldırının ardından Barış Boyun'un suç örgütüne bağlı şüphelilerce, İstanbul'da misilleme olarak eylem hazırlığı yapıldığını tespit eden ekipler, şüphelilerin adres ve kimliklerini belirledi.Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Barış Boyun suç örgütüne operasyon (Yunanistan’daki infazların intikamı için eylem hazırlığı yapan 10 kişiye gözaltı) - 4

ATİNA’DA 6 KİŞİ İNFAZ EDİLMİŞTİ

Ekiplerce, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Yunanistan'daki saldırıda ölen iki kişinin kardeşlerinin de bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 65 mermi, uyuşturucu madde ile 430 bin lira ele geçirildi.

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