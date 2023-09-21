Barış Boyun suç örgütüne operasyon (Yunanistan’daki infazların intikamı için eylem hazırlığı yapan 10 kişiye gözaltı)

ATİNA’DA 6 KİŞİ İNFAZ EDİLMİŞTİ

Ekiplerce, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Yunanistan'daki saldırıda ölen iki kişinin kardeşlerinin de bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 65 mermi, uyuşturucu madde ile 430 bin lira ele geçirildi.