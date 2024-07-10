Barış buluşmasında kan aktı! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

S.M., "Taraflarla bir husumetim yok. Ben sadece Allah rızası için araya girmek istedim. Olay günü de saldırıda öldürülen Hebun Fahrioğlu'nun ricası üzerine ailemle Diyarbakır'daki evimizden köylerine götürüldüm. Barışa vesile olması amacıyla araçlarına aldılar. Saldırganlar, olay anında hedef gözetmeksizin ara bulucu olan ben ve ailemi de öldürmek maksadıyla otomatik silahlarla saldırıda bulundular. 7 yaşındaki çocuğu öldürmeye kastedecek kadar canileşen katillerin bir an önce yakalanıp yüce Türk adaletine teslim edilmelerini bekliyoruz" diye konuştu.