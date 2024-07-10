Barış buluşmasında kan aktı! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Diyarbakır-Bingöl kara yolunda seyir halindeki otomobile, başka araçtan uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda Hebun Fahrioğlu (32) ile Reşit Akyol (38) öldü, S.M. (38), eşi E.M. (37), çocukları E.M. (7) ve M.E.M. (11) yaralandı. Husumetli 2 ailenin barış buluşmasından dönerken silahlı saldırıya uğradığı iddia edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Olay, 5 Temmuz’da akşam saatlerinde, Diyarbakır Bingöl kara yolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Seyir halindeki 07 AUD 321 plakalı otomobile, plakası belirlenemeyen otomobilden, kimliği belirsiz kişiler, uzun namlulu silahlarla ateş açtı.