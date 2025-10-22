Barış Manço'nun resmini Alanya sahillerine işledi
Alanya'da yaşayan İranlı sanatçı Farajollah Bagheri, Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço'nun dev portresini Galip Dere Plajı'nın kumlarına resmetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki İranlı heykeltıraş ve ressam Farajollah Bagheri, kum sanatıyla Türk müziğinin unutulmaz ismi merhum Barış Manço'yu Galip Dere Plajı'nın kumlarına resmetti. Seneler önce İran'dan Alanya'ya yerleşen ve burada sanat çalışmalarını sürdüren Bagheri, daha önce kumun üzerine çizdiği Müslüm Gürses portresiyle sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.