Barış Boyun Çetesi ve Casperlara operasyon: Yasa dışı silah atölyesi bulundu

İstanbul’da Barış Boyun Çetesi ve Casperlar olarak suç örgütlerine yönelik operasyon yapıldı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlar sırasında yasa dışı silah atölyesi bulundu. Operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı, 31’i tutuklandı.

Barış Boyun Çetesi ve Casperlara operasyon: Yasa dışı silah atölyesi bulundu - 1

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Boyun Çetesi ve Casperlar olarak bilinen suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin yakalanması için 8-16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 41 kişi yakalandı.

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Barış Boyun Çetesi ve Casperlara operasyon: Yasa dışı silah atölyesi bulundu - 2

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda yasa dışı silah atölyesi bulunurken, 2 sahte plaka, 4 balistik çelik yelek, 4 kalem tabanca, 2 ruhsatlı tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 49 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, 291 tabanca şarjörü, 4 otomatik silah şarjörü, 3 uzun namlulu silah şarjörü, 1023 fişek, 41 kartuş, 2 tabanca sürgüsü üretim kalıbı, 142 tabanca namlusu, 152 ucu açılmış namlu, 170 tabanca sürgüsü, 1692 tabanca gövdesi, 60 kurusıkı tabanca namlusu ile çok sayıda silah parçaları ele geçirildi.

Barış Boyun Çetesi ve Casperlara operasyon: Yasa dışı silah atölyesi bulundu - 3

Ekipler, Pendik’te Barış Boyun suç örgütü tarafından 25 Eylül’de bir iş yerine gerçekleştirildiği ileri sürülen yağmalama olayına ilişkin güvenlik kamerası kaydına da ulaştı.

Barış Boyun Çetesi ve Casperlara operasyon: Yasa dışı silah atölyesi bulundu - 4

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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