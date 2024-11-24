Barış Boyun Çetesi ve Casperlara operasyon: Yasa dışı silah atölyesi bulundu

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda yasa dışı silah atölyesi bulunurken, 2 sahte plaka, 4 balistik çelik yelek, 4 kalem tabanca, 2 ruhsatlı tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 49 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, 291 tabanca şarjörü, 4 otomatik silah şarjörü, 3 uzun namlulu silah şarjörü, 1023 fişek, 41 kartuş, 2 tabanca sürgüsü üretim kalıbı, 142 tabanca namlusu, 152 ucu açılmış namlu, 170 tabanca sürgüsü, 1692 tabanca gövdesi, 60 kurusıkı tabanca namlusu ile çok sayıda silah parçaları ele geçirildi.