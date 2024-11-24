Barış Boyun Çetesi ve Casperlara operasyon: Yasa dışı silah atölyesi bulundu
İstanbul’da Barış Boyun Çetesi ve Casperlar olarak suç örgütlerine yönelik operasyon yapıldı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlar sırasında yasa dışı silah atölyesi bulundu. Operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı, 31’i tutuklandı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Boyun Çetesi ve Casperlar olarak bilinen suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.Şüphelilerin yakalanması için 8-16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 41 kişi yakalandı.