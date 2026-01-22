Barış'ı susturdular mı? Acılı anne: Olay yeri tertemiz edilmişti!
22.01.2026 10:52
İHA
Adana'da domuz avı sırasında yaşamını yitiren Barış Şahin'in öldürüldüğü ileri sürüldü. Anne Necla Şahin "Olay yeri tertemiz edilmiş." derken, genç Barış'ın yaşadığı mahallenin muhtarı, "Bir şey gördü ve susturulduğunu düşünüyoruz." iddiasını dile getirdi.
Adana'da 17 yaşındaki bir çocuk, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla yaşamını yitirdi.
Olay geçen yıl 30 Ağustos'ta Aladağ ilçesinde yaşandı.
17 yaşındaki Barış Şahin, iddiaya göre aynı yaştaki arkadaşı H.M. tarafından domuz avı sırasında yanlışlıkla vurularak öldürüldü.
Acılı anne Necla Şahin, olayda şüpheli durumların olduğunu söyleyerek, yaşananların av kazası değil cinayet olduğunu iddia etti.
ÜÇ KEZ İFADE DEĞİŞTİRDİ
Şahin, oğlunun av sevmediğini, o gün evden çıkarken Adana'ya gideceğini belirterek, şüpheli H.M.'nin üç kez ifadesini değiştirdiğini anlattı.
Acılı anne, "İncelemede tüfeğin gazlı, bozuk ve çalışmayan bir tüfek olduğu belirtiliyor. Çalışmayan bir tüfekle nasıl bir insan öldürülebilir?" diye sordu.
Anne Şahin, şöyle devam etti:
“- İlk ifadesinde 'Ben önden gidiyordum, Barış arkadan geliyordu. Bir patlama oldu, Barış yerde yatıyordu' dedi. İkinci ifadesinde 'Domuz sandım, sıktım' diyor. Üçüncü ifadesinde 'Avlanmayı bilmiyordum. Barış 'Ava gidelim mi?' dedi, kabul ettim. Kurşunu koydum, doğrulturken tüfek patladı' diyor.”
"OLAY YERİ TERTEMİZ EDİLMİŞ"
Oğlunun vurulma şeklinin kaza ihtimalini ortadan kaldırdığını savunan anne Şahin, "Mermi koltuk altından girip ciğerlerini parçalayarak karşı taraftan çıkıyor. Bu kaza değil. Kaza olsa kolunda olur, yüzünde olur." diye konuştu.
Olayda yaralanan oğlunun ambulansla değil, özel bir araçla hastaneye götürüldüğünü anlatan Şahin, "Çocuk morga girdikten sonra bana haber geliyor. Olay yeri tertemiz edilmiş. Bir tane bile boş kovan yok. Köyde çiftlikte öldürülüp tarlaya getirildiği konuşuluyor." ifadelerini kullandı.
"KATİLLERİN CEZAEVİNE GİRMESİNİ İSTİYORUM"
"18 yaş altı bir çocuk eline tüfek alabiliyorsa bunun da cezası olmalı." diyen Şahin, şöyle devam etti:
"- Annesi geldi, 'Benim çocuğumun da psikolojisi bozuldu' dedi. Benim çocuğum öldü, benimle dalga geçer gibi konuştular. Bugün benim evladım öldü, yarın başkasının olacak. Sesimin duyulmasını istiyorum. Katillerin bir an önce cezaevine girmesini istiyorum."
"BİR ŞEY GÖRDÜĞÜ İÇİN SUSTURULDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"
Uzunkuyu Mahallesi Muhtarı Ramazan Karlangıç da anneyle benzer bir noktaya dikkat çekti.
Öldürülen çocuğun, kendi çocuğunun arkadaşı olduğunu ve av merak olmadığını bildiklerini anlatan Kırlangıç, "Bir şey gördü ve susturulduğunu düşünüyoruz. Ceza alınmazsa bu olay başka çocuklara kötü örnek olur. Mahalle olarak olayın aydınlanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Genç Barış'ın öldürüldüğü olay geçen yıl 30 Ağustos'ta yaşanmıştı.
İddiaya göre, Barış Şahin ile birlikte avlanmaya çıkan H.M., hareket eden arkadaşını domuz zannederek tüfeğiyle ateş açtı.
Saçmaların isabet ettiği çocuk yere yığıldı.
Arkadaşları tarafından otomobille hastaneye götürülen Barış Şahin, ertesi gün yaşamını yitirdi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan H.M., adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelinin adli kontrolle serbest kaldığı öğrenildi.