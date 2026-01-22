Barış'ı susturdular mı? Acılı anne: Olay yeri tertemiz edilmişti!

Oğlunun vurulma şeklinin kaza ihtimalini ortadan kaldırdığını savunan anne Şahin, "Mermi koltuk altından girip ciğerlerini parçalayarak karşı taraftan çıkıyor. Bu kaza değil. Kaza olsa kolunda olur, yüzünde olur." diye konuştu.

Olayda yaralanan oğlunun ambulansla değil, özel bir araçla hastaneye götürüldüğünü anlatan Şahin, "Çocuk morga girdikten sonra bana haber geliyor. Olay yeri tertemiz edilmiş. Bir tane bile boş kovan yok. Köyde çiftlikte öldürülüp tarlaya getirildiği konuşuluyor." ifadelerini kullandı.