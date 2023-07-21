Barışma teklifini kabul etmeyince bacağından vurdu

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından silahla birlikte polise teslim olan Yusuf Yıldız, emniyetteki ifadesinde, ayrılığı kabullenemediğini, barışmak için eczaneye gittiğini ancak Gözde T.’nin bu teklifi kabul etmediği için tartışma çıktığını ve bu sırada vurduğunu söyledi.

Yıldız, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.