Barışma teklifini kabul etmeyince bacağından vurdu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir eczanede çalışan Gözde T., eski sevgilisi olduğu belirtilen Yusuf Yıldız tarafından silahla bacağından vuruldu. Gözde T., hastanede tedavi altına alınırken, Yusuf Yıldız çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Barışma teklifini kabul etmeyince bacağından vurdu - 1

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Gözde T. isimli kadın, çalıştığı eczanede eski sevgilisi olduğu belirtilen Yusuf Yıldız tarafından silahla vuruldu.

Olay, dün sabah saatlerinde Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi'ndeki bir eczanede meydana geldi. Yusuf Yıldız, bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Gözde T.’nin çalıştığı eczaneye gitti. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı.

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Barışma teklifini kabul etmeyince bacağından vurdu - 2

Tartışma sırasında Yıldız, tabanca ile Gözde T.'yi bacağından vurdu. Durumu gören diğer çalışanlar, 112 Acil Merkezi'ne haber verdi.

Barışma teklifini kabul etmeyince bacağından vurdu - 3

Gözde T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gözde T., bugün tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

Barışma teklifini kabul etmeyince bacağından vurdu - 4

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından silahla birlikte polise teslim olan Yusuf Yıldız, emniyetteki ifadesinde, ayrılığı kabullenemediğini, barışmak için eczaneye gittiğini ancak Gözde T.’nin bu teklifi kabul etmediği için tartışma çıktığını ve bu sırada vurduğunu söyledi.

Yıldız, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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