Barışma teklifini kabul etmeyince bacağından vurdu
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir eczanede çalışan Gözde T., eski sevgilisi olduğu belirtilen Yusuf Yıldız tarafından silahla bacağından vuruldu. Gözde T., hastanede tedavi altına alınırken, Yusuf Yıldız çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Gözde T. isimli kadın, çalıştığı eczanede eski sevgilisi olduğu belirtilen Yusuf Yıldız tarafından silahla vuruldu.
Olay, dün sabah saatlerinde Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi'ndeki bir eczanede meydana geldi. Yusuf Yıldız, bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Gözde T.’nin çalıştığı eczaneye gitti. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı.