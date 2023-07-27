Barışma teklifini reddetti, öldürülüyordu (“Silah tutukluk yapmasa ölmüştüm”)
Adana’da gayrimenkul danışmanı Kadir T., oğlu ve yeğeni ile barışma teklifini kabul etmeyen Özlem Hüküm’ün iş yerini bastı. Çıkan arbedede Kadir T.’nin yeğeni Serdal T., Hüküm’ü tabancayla kolu ve bacaklarından vurdu. Tedavisinin ardından taburcu edilen Hüküm, “Serdal, silahı çekti. Tutukluk yapınca kendimi korumak için ittim. Silah tutukluk yapmasa; belki de ölmüştüm.” dedi.
Adana’da sevgilisinin barışma teklifini kabul etmeyen kadın saldırıya uğradı.
Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gayrimenkul danışmanlığı yapan Özlem Hüküm, 2019 yılından bu yana arkadaş olduğu meslektaşı Kadir T. ile bir süre önce sevgili oldu.
Kadir T., iddiaya göre, ortak iş de yaptığı Hüküm’e psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayıp, birlikte kazandıkları paradan az pay vermeye başladı. Bunun üzerine Hüküm, daha önce şikayetçi olduğu Kadir T.’den ayrılmak istedi.