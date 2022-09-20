Barışmak için buluşup taşlı, sopalı, sandalyeli kavga ettiler

Siirt'te barışmak için kahvehanede buluşan husumetli iki grup arasında çıkan taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı. Polisin gelmesiyle taraflar, kavgayı sonlandırdı.

Haberler - DHA 20.09.2022 - 11:55 | Son Güncelleme : 20.09.2022 - 12:07

Barışmak için buluşup taşlı, sopalı, sandalyeli kavga ettiler - 1

Bahçelievler Mahallesi Aydınlar Caddesi’nde husumetli iki grup, dün barışmak için kahvehanede bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.

Barışmak için buluşup taşlı, sopalı, sandalyeli kavga ettiler - 2

Taş, sopa ve sandalyelerin de kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavgada 9 kişi yaralandı.

Barışmak için buluşup taşlı, sopalı, sandalyeli kavga ettiler - 3

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesiyle taraflar, kavgayı sonlandırdı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Barışmak için buluşup taşlı, sopalı, sandalyeli kavga ettiler - 4

Kavgaya karışan bazı kişiler de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralılar da tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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