Bariyere ok gibi saplanan araçtan sağ kurtuldular
DHA
İstanbul'da Ümraniye TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki bariyere ok gibi saplandı. Otomobil içinde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
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1Kaza saat 15.00 sıralarında Ümraniye TEM bağlantı yolu Mimar Sinan Camii karşısında meydana geldi.
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2Edinilen bilgiye göre 34 HRJ 88 plakalı otomobil Ataşehir sapağında sürücüsü Mehmet Ali Karademir'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki bariyere girdi.
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3Bariyerin ok gibi saplandığı otomobilde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
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4İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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5Bariyere giren aracı çıkarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bariyerleri keserek aracı bulunduğu yerden çıkardı.
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6Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.
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