Bariyerlere çarpan TIR'dan 200 metre boyunca yakıt döküldü: Yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı

İddiaya göre TIR şoförü bir anlık dalgınlık nedeniyle yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle TIR'ın yakıt deposu delinirken bariyerden kopan parçayı altına alan TIR yaklaşık 200 metre sürüklendi.

Bu sırada TIR'ın delinen deposundan yola yakıt döküldü. Kaza sonrası olay yerine polis ve yol bakım ekipleri sevk edildi.