Bariyerlere çarpan TIR'dan 200 metre boyunca yakıt döküldü: Yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı

İstanbul'da Basın Ekspres yolunda bariyerlere çarpan TIR'ın yakıt deposu delinince 200 metre boyunca yola yakıt döküldü. Kumlama yapılan yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı.

DHA 29.05.2021 - 09:57

Bariyerlere çarpan TIR'dan 200 metre boyunca yakıt döküldü: Yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı - 1
Kaza sabah saat 04.00 sıralarında Basın Ekspres yolu İkitelli - Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi.
Bariyerlere çarpan TIR'dan 200 metre boyunca yakıt döküldü: Yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı - 2
İddiaya göre TIR şoförü bir anlık dalgınlık nedeniyle yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle TIR'ın yakıt deposu delinirken bariyerden kopan parçayı altına alan TIR yaklaşık 200 metre sürüklendi.
Bariyerlere çarpan TIR'dan 200 metre boyunca yakıt döküldü: Yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı - 3
Bu sırada TIR'ın delinen deposundan yola yakıt döküldü. Kaza sonrası olay yerine polis ve yol bakım ekipleri sevk edildi.
Bariyerlere çarpan TIR'dan 200 metre boyunca yakıt döküldü: Yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı - 4
TIR altında kalan bariyer parçası çıkarılırken yolun yakıt dökülen bölümü trafiğe kapatılarak kumlama yapıldı.
Bariyerlere çarpan TIR'dan 200 metre boyunca yakıt döküldü: Yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı - 5
Kaza yapan TIR çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Bariyerlere çarpan TIR'dan 200 metre boyunca yakıt döküldü: Yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı - 6

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