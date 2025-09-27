Barjlardaki doluluk oranı gün geçtikçe düşüyor: İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranları

Yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları kritik seviyeye geriledi. Uzmanların değerlendirmesine göre, önümüzdeki aylarda ciddi su sıkıntısı görülebilir. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranları...

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki doluluk oranı, yağışsız geçen yaz ayları, aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle yüzde 29,87'ye düştü. Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacı karşılayan Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırlarındaki Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarındaki düşüş de sürüyor. Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 2,41 ile dip seviyeyi gördü. Barajın yüzeyi tamamen kurudu. Baraj havzasında besicilerin hayvanlarını otlattıkları görüldü.

SU SEVİYESİ YÜZDE 30'LARDA 

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, yağışların azalması nedeniyle barajlardaki su seviyelerinin yüzde 30 seviyelerine düştüğünü söyledi. Tecer, "Son 10 yıldaki değişim de tamamen yarı yarıya. Bundan 10 yıl önce barajların bu aydaki seviyesi yüzde 63'lerdeyken, 2025'e geldiğimizde bu oran yüzde 30'a kadar gerilemiş durumda. Bu yağışların azalmasından dolayı barajlardaki seviyesinin düştüğünü görüyoruz" dedi.

BARAJLARDA ÇEKİLEN SU MİKTARI ARTIYOR 

Çekilen su miktarlarının da gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Tecer, "Tabii iklim değişikliğine bağlı olarak sebepleri var muhakkak ama burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Barajlardaki su seviyesi düşerken, barajlardan çekilen suyun miktarı da her geçen gün artıyor. Son 10 yıllık trende baktığımız zaman, İstanbul'da her sene 620 milyon metreküp daha fazla bir su çekiyoruz barajlardan. 2015 yılından bugüne kadar barajlardan çektiğimiz suyun seviyesi, yüzde 30 artmış durumda. Ama barajların doluluk oranı da aynı dönemde yüzde 20 azalmış durumda. Burada çok derin bir dilemma var. Hem yağışlardaki bir azalma söz konusu iklim değişikliğine bağlı olarak hem de su tüketimimizde ciddi oranda bir artma meydana geliyor ki bu da nüfusun artmasına bağlı olarak" diye konuştu.

10 BARAJIN DOLULUK ORANLARI

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranları şöyle:

Ömerli: 21,49
Darlık: 44,09
Elmalı: 51,2
Terkos: 36,04
Alibey: 17,66
Büyükçekmece: 33,7
Sazlıdere: 31,51
Istrancalar: 21,05
Kazandere: 2,41
Pabuçdere: 18,11

TRAKYA'DAKİ BARAJLARDA 26'YA KADAR GERİLEDİ

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da DSİ sorumluluğundaki barajların doluluk oranları, bölgenin yağış almaması ve kuraklık nedeniyle nisan ayından beri azalıyor.

Bölgedeki 14 barajda ortalama doluluk oranı, geçen yılın eylül ayı verilerinin yüzde 11 altında kaldı.

Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajdaki toplam su miktarı 287 milyon 318 bin metreküp ölçüldü.

Barajlarda geçen yılın aynı döneminde 406 milyon 859 bin metreküp su bulunuyordu.

EN AZ SU KIRKLARELİDE

Edirne'de geçen yıl eylül ayında 151 milyon 247 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, bu yıl 115 milyon 831 bin metreküpe geriledi.

Kırklareli'nde geçen yıl eylül ayında 97 milyon 639 bin metreküp olarak kayıtlara geçen 4 barajdaki toplam su miktarı, bu yılın aynı döneminde 62 milyon 833 bin metreküp ölçüldü.

Tekirdağ'da ise geçen yıl eylül ayında 157 milyon 973 bin metreküp olan 4 barajın toplam su miktarı, bu yıl 108 milyon 654 bin metreküpe düştü.

Trakya'daki 14 barajda geçen yıl eylül ayında yüzde 37 ölçülen ortalama doluluk oranı, bu yıl yüzde 26 olarak tespit edildi.

BARAJLARIN DOLULUK ORANINI SORGULAMA

Vatandaşlar e-Devlet üzerinden tüm Türkiye’deki baraj doluluk oranlarını anlık olarak görüntüleyebilirken, İzmir’de İZSU’nun verilerine göre barajlardaki su durumu düzenli olarak güncelleniyor.

Uzmanlar, özellikle yaz aylarında artan tüketim ve kuraklık riskine dikkat çekerek suyun tasarruflu kullanılmasının önemine bir kez daha işaret ediyor.

