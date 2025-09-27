Barjlardaki doluluk oranı gün geçtikçe düşüyor: İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranları
Yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları kritik seviyeye geriledi. Uzmanların değerlendirmesine göre, önümüzdeki aylarda ciddi su sıkıntısı görülebilir. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranları...
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki doluluk oranı, yağışsız geçen yaz ayları, aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle yüzde 29,87'ye düştü. Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacı karşılayan Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırlarındaki Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarındaki düşüş de sürüyor. Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 2,41 ile dip seviyeyi gördü. Barajın yüzeyi tamamen kurudu. Baraj havzasında besicilerin hayvanlarını otlattıkları görüldü.