Baronun sağ kolu “Kara Mamba” yakalandı (Operasyonu duyunca Türkiye'den kaçırmak için harekete geçmişler)

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Hollandalı Joseph Johannes Leijdekkers’ın paralarını aklayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Leijdekkers’ın sağ kolu “Kara Mamba” lakaplı Isaac Bignan da yakalandı. Bignan’ın Fethiye’den yatla kaçış hazırlığı yaptığı belirlendi.

Baronun sağ kolu “Kara Mamba” yakalandı (Operasyonu duyunca Türkiye'den kaçırmak için harekete geçmişler) - 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçu ile ilgili, Interpol tarafından Avrupa’da kırmızı bültenle aranan Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers’ın paralarını aklayan şüphelilere yönelik 13 Haziran’da operasyon düzenlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Baronun sağ kolu “Kara Mamba” yakalandı (Operasyonu duyunca Türkiye'den kaçırmak için harekete geçmişler) - 2

Operasyonun devamında, narkotik ekipleri Leijdekkers’ın yine kırmızı bültenle aranan sağ kolu “Kara Mamba” lakaplı Isaac Bignan’ın da Türkiye’de olduğunu, operasyonun ardından kaçış planı yapmaya başladığını belirledi.

Baronun sağ kolu “Kara Mamba” yakalandı (Operasyonu duyunca Türkiye'den kaçırmak için harekete geçmişler) - 3

Ekipler bunun üzerine çalışmalarını derinleştirdi ve kaçma hazırlığında olduğu belirlenen Isaac Bignan’a ve ona yardım edenlere yönelik yeniden operasyon düzenledi.

Baronun sağ kolu “Kara Mamba” yakalandı (Operasyonu duyunca Türkiye'den kaçırmak için harekete geçmişler) - 4

Son düzenlenen operasyonda Leijdekkers’ın adamlarından olduğu belirlenen yine kırmızı bültenle aranan Hollandalı Jurean Anthony Finix ve 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Finix’in kaldığı adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve pasaport ele geçirildi. Ekipler yaptıkları incelemelerde Finix’in Isaac Bignan’ı kaçırmak için Türkiye’ye geldiğini belirledi.

Baronun sağ kolu “Kara Mamba” yakalandı (Operasyonu duyunca Türkiye'den kaçırmak için harekete geçmişler) - 5

Ekipler incelemelerinin ardından Isaac Bignan’ın eşiyle birlikte Muğla’nın Fethiye ilçesinde saklandığını saptadı. Bignan’ın  buradan bir yatla yurt dışına kaçırılacağı bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi yakalamak için 25 Haziran’da operasyon için düğmeye bastı.

Baronun sağ kolu “Kara Mamba” yakalandı (Operasyonu duyunca Türkiye'den kaçırmak için harekete geçmişler) - 6

Isaac’ın yanındakilerle birlikte Isparta’ya gittiğini saptayan narkotik polisi, burada şüphelilere baskın yaptı. Baskında Isaac Bignan, Ömer K. ve Murat P. Yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi İstanbul’a getirildi.

Baronun sağ kolu “Kara Mamba” yakalandı (Operasyonu duyunca Türkiye'den kaçırmak için harekete geçmişler) - 7

Gözaltına alınanlara ait adreslerde yapılan aramalarda suikast silahı, çelik yelek, takip gözlem cihazı, para vakumlama cihazı, çok sayıda pasaport, cep telefonu ve para ele geçirildi.

Baronun sağ kolu “Kara Mamba” yakalandı (Operasyonu duyunca Türkiye'den kaçırmak için harekete geçmişler) - 8

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan toplam 8 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınanlardan 1’i adli kontrol şartıyla serbest kalırken 7 kişi tutuklandı.

Baronun sağ kolu “Kara Mamba” yakalandı (Operasyonu duyunca Türkiye'den kaçırmak için harekete geçmişler) - 9
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