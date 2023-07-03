Baronun sağ kolu “Kara Mamba” yakalandı (Operasyonu duyunca Türkiye'den kaçırmak için harekete geçmişler)
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Hollandalı Joseph Johannes Leijdekkers’ın paralarını aklayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Leijdekkers’ın sağ kolu “Kara Mamba” lakaplı Isaac Bignan da yakalandı. Bignan’ın Fethiye’den yatla kaçış hazırlığı yaptığı belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçu ile ilgili, Interpol tarafından Avrupa’da kırmızı bültenle aranan Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers’ın paralarını aklayan şüphelilere yönelik 13 Haziran’da operasyon düzenlendi.