Baronun sağ kolu “Kara Mamba” yakalandı (Operasyonu duyunca Türkiye'den kaçırmak için harekete geçmişler)

Son düzenlenen operasyonda Leijdekkers’ın adamlarından olduğu belirlenen yine kırmızı bültenle aranan Hollandalı Jurean Anthony Finix ve 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Finix’in kaldığı adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve pasaport ele geçirildi. Ekipler yaptıkları incelemelerde Finix’in Isaac Bignan’ı kaçırmak için Türkiye’ye geldiğini belirledi.