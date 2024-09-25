Bartın Irmağı, denizin rengini değiştirdi
Bartın'da etkili olan yağışların ardından nehirden akan çamurlu su denizin kıyı kesiminin rengini değiştirdi. Bartın Irmağı'nın denize döküldüğü bölgede, suyun rengi kahverengiye döndü.
Batı Karadeniz'de geçen pazar ve pazartesi günleri etkili olan yağmur sonrası Bartın’da 10 saatte metrekareye 250 kilogramın üzerinde yağış düştü.
Bartın’ın dağlık kesimlerinden gelip, yaklaşık 15 kilometrelik bölümü buradan geçen Bartın Irmağı'nın getirdiği çamur, nehrin denize dökülen bölümünde suyun rengini değiştirdi.