Bartın Irmağı köpürdü
Bartın Irmağı'nın bir bölümünde su köpürdü. Ekipler, ırmaktan numune alarak inceleme başlattı.
Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde yağışın ardından oluşan köpükleri gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde yağışın ardından oluşan köpükleri gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sudan numune aldı.
Orduyeri Mahallesi muhtarı İrfan Sağlam, ırmaktaki kirliliğe fabrika atığının neden olduğunu değerlendirdiklerini belirtti.
Sağlam, "Irmağın bu durumunu gördükçe üzülüyoruz. Irmağımızda köpürme dışında zaman zaman siyahlık da oluyor. Tabii bu kirlilik balık ölümlerine de yol açıyor." dedi.