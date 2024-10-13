Bartın Irmağı köpürdü

​​​​​​​Orduyeri Mahallesi muhtarı İrfan Sağlam, ırmaktaki kirliliğe fabrika atığının neden olduğunu değerlendirdiklerini belirtti.

Sağlam, "Irmağın bu durumunu gördükçe üzülüyoruz. Irmağımızda köpürme dışında zaman zaman siyahlık da oluyor. Tabii bu kirlilik balık ölümlerine de yol açıyor." dedi.