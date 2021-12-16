Bartın Irmağı taşma noktasında: 8 köye ulaşım kapandı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın'da iki gündür etkili olan sağanak yağışın ardından Bartın Irmağı’nın yükselmesine neden oldu. Şu anda da yağış ara ara devam ediyor. Belediye olarak muhtemel sel riskine karşı bütün ekiplerimizi hazır tutuyoruz. Gerekli tedbirlerimizi aldık" dedi.