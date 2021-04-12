Bartın Irmağı taşma noktasında: Köprü kapatıldı

Bartın'da şiddetli yağış ve eriyen karların etkisiyle Bartın Irmağı, taşma noktasına geldi. Irmak kenarındaki piknik alanı yolunun bir kısmı, sular altında kalırken, 7 köye ulaşımın sağlandığı köprü ise kapatıldı.

DHA 12.04.2021 - 10:00

Bartın Irmağı taşma noktasında: Köprü kapatıldı - 1

METREKAREYE 20 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Kentte 1 haftadır aralıklarla etkili olan kuvvetli yağmur sonrası metrekareye 20 kilogram yağış düştü. Yüksek kesimlerde eriyen karlar ve sağanak, taşkın riskini de beraberinde getirdi.
Bartın Irmağı taşma noktasında: Köprü kapatıldı - 2
Eriyen karların etkisiyle kentin içinden geçerek, Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı’nda su seviyesi yükseldi. Taşma noktasına gelen ırmağın, Çağlayan piknik alanı yolunun bir kısmı da sular altında kaldı.
Bartın Irmağı taşma noktasında: Köprü kapatıldı - 3
Tarihi Yalı İskelesi'ne kadar yükselen ırmak nedeniyle Sevgi Parkı yürüyüş yolu ve gezi teknesi yanaşma yerleri, sular altında kaldı.
Bartın Irmağı taşma noktasında: Köprü kapatıldı - 4
Irmağın yükselmesi sonucu Serdar köyü bağlantısından 4, Akçamescit köyü bağlantısından da 3 köye ulaşımın sağlandığı köprü, ulaşıma kapatıldı.
Bartın Irmağı taşma noktasında: Köprü kapatıldı - 5
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile polis ve belediye ekipleri, gece taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerde bulundu.
Bartın Irmağı taşma noktasında: Köprü kapatıldı - 6
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın'da 1 haftadır aralıklarla etkili olan sağanak Bartın Irmağı’nın yükselmesine neden oldu. Şu anda yağış ara ara devam ediyor. Belediye olarak muhtemel sel riskine karşı bütün ekiplerimizi hazır tutuyoruz. Gerekli tedbirlerimizi aldık" dedi.
Bartın Irmağı taşma noktasında: Köprü kapatıldı - 7
Bartın Irmağı taşma noktasında: Köprü kapatıldı - 8
Bartın Irmağı taşma noktasında: Köprü kapatıldı - 9

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