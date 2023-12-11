Bartın-Kastamonu karayolunda heyelan
Bartın'da heyelan nedeniyle Bartın-Kastamonu karayolunun bir bölümü çöktü, Kastamonu yönü ulaşıma kapandı.
Bartın-Kastamonu karayolunun Amasra ilçesine bağlı Uğurlar köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.
Bartın-Kastamonu karayolunun Amasra ilçesine bağlı Uğurlar köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.
Yolun 30 metrelik bölümü çökerken, Bartın-Kastamonu yönü ulaşıma kapandı.
Karayolları ekiplerince bölgede hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı.
Heyelan yaşanan bölgede ulaşım, Kastamonu-Bartın istikametinden yaklaşık 5 kilometre çift şeritli olarak sağlanıyor.