Bartın-Kastamonu karayolunda heyelan

Bartın'da heyelan nedeniyle Bartın-Kastamonu karayolunun bir bölümü çöktü, Kastamonu yönü ulaşıma kapandı.

Bartın-Kastamonu karayolunda heyelan - 1

Bartın-Kastamonu karayolunun Amasra ilçesine bağlı Uğurlar köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bartın-Kastamonu karayolunda heyelan - 2

Yolun 30 metrelik bölümü çökerken, Bartın-Kastamonu yönü ulaşıma kapandı.

Bartın-Kastamonu karayolunda heyelan - 3

Karayolları ekiplerince bölgede hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Bartın-Kastamonu karayolunda heyelan - 4

Heyelan yaşanan bölgede ulaşım, Kastamonu-Bartın istikametinden yaklaşık 5 kilometre çift şeritli olarak sağlanıyor.

Bartın-Kastamonu karayolunda heyelan - 5
Bartın-Kastamonu karayolunda heyelan - 6
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