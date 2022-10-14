Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden ilk görüntüler

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bartın Valisi Nurtaç Arslan maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.
8 işçinin kendi imkanlarıyla madenden çıktığını açıklayan Bartın Valisi Nurtaç Arslan "Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı." dedi.
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, patlamanın yaşandığı maden ocağında vardiya sırasında 100 işçinin olduğunu, patlamanın meydana geldiği bölümde çalışan 47 işçiden 12'sinin çıkarıldığı bilgisini paylaştı. Yeşil, patlamanın nedenine ilişkin ise "trafo kaynaklı bir grizu patlaması" ifadesini kullandı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Amasra'ya gidiyor.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Bakanlar Soylu ve Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Amasra'ya giderek incelemelerde bulunacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Bartın Amasra’da meydana gelen patlamayı incelemek üzere heyet oluşturuldu. CHP heyeti gelişmeleri takip etmek üzere yola çıktı.
Patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı.
Vali Arslan'a yaşadıklarını aktaran işçi, "Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle. Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu." diye konuştu.