Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden ilk görüntüler

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bartın Valisi Arslan "Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı." dedi. Madende mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden ilk görüntüler - 1

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden ilk görüntüler - 2

Bartın Valisi Nurtaç Arslan maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

8 işçinin kendi imkanlarıyla madenden çıktığını açıklayan Bartın Valisi Nurtaç Arslan "Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı." dedi.

Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden ilk görüntüler - 3

BARTIN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden ilk görüntüler - 4

MADEN-İŞ SENDİKASI: TRAFO KAYNAKLI

Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, patlamanın yaşandığı maden ocağında vardiya sırasında 100 işçinin olduğunu, patlamanın meydana geldiği bölümde çalışan 47 işçiden 12'sinin çıkarıldığı bilgisini paylaştı. Yeşil, patlamanın nedenine ilişkin ise "trafo kaynaklı bir grizu patlaması" ifadesini kullandı.

Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden ilk görüntüler - 5

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden ilk görüntüler - 6

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Amasra'ya gidiyor.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Bakanlar Soylu ve Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Amasra'ya giderek incelemelerde bulunacak.

Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden ilk görüntüler - 7

CHP HEYETİ AMASRA'YA GİDİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Bartın Amasra’da meydana gelen patlamayı incelemek üzere heyet oluşturuldu. CHP heyeti gelişmeleri takip etmek üzere yola çıktı.

Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden ilk görüntüler - 8

PATLAMADAN KURTULAN İŞÇİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı.

Vali Arslan'a yaşadıklarını aktaran işçi, "Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle. Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu." diye konuştu.

Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden ilk görüntüler - 9
Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden ilk görüntüler - 10
Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden ilk görüntüler - 11
Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden ilk görüntüler - 12
Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden ilk görüntüler - 13
Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden ilk görüntüler - 14
Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden ilk görüntüler - 15
Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden ilk görüntüler - 16

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