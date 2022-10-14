Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden ilk görüntüler

PATLAMADAN KURTULAN İŞÇİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı.

Vali Arslan'a yaşadıklarını aktaran işçi, "Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle. Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu." diye konuştu.