Bartın'da bahçeye bozayı girdi

Bartın'da bahçeye giren bozayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bartın'da bahçeye bozayı girdi - 1

Barın'ın Kurucaşile ilçesinde bir evin bahçesine giren bozayı, cep telefonu ile görüntülendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bartın'da bahçeye bozayı girdi - 2

Küre Dağları Milli Parkı'ndan geldiği tahmin edilen 3 yaşlarındaki bozayı, Liman Mahallesi'ndeki bir evin bahçesine girdi.

Ses duyup dışarıya bakanlar, ayıyla karşılaştı.

Bartın'da bahçeye bozayı girdi - 3

Evlere kadar yaklaşan ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ayı bahçede pençeleriyle toprağı eşelerken, kendisine seslenen vatandaşlara tepki vermedi.

Bartın'da bahçeye bozayı girdi - 4

Ayı, daha sonra çalıların arasına girerek gözden kayboldu.

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