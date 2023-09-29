Bartın'da can pazarı: 6 yaralı
Bartın'ın Ulus ilçesinde aşırı hız ve hatalı sollama sonucu 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralılar etrafa savrulurken, otomobillerden birinin ise gösterge paneli ve direksiyonu parçalandı.
Ulus ilçesine bağlı Ağa köyü girişinde meydana gelen kazada Kastamonu Pınarbaşı'ndan Ulus istikametine seyir eden H.E. idaresindeki otomobil, aşırı hız ve hatalı sollama sonucu karşı istikametten gelen ve henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen araç ile kafa kafaya çarpıştı.