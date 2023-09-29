Bartın'da can pazarı: 6 yaralı

Bartın'ın Ulus ilçesinde aşırı hız ve hatalı sollama sonucu 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralılar etrafa savrulurken, otomobillerden birinin ise gösterge paneli ve direksiyonu parçalandı.

Bartın'da can pazarı: 6 yaralı - 1

Ulus ilçesine bağlı Ağa köyü girişinde meydana gelen kazada Kastamonu Pınarbaşı'ndan Ulus istikametine seyir eden H.E. idaresindeki otomobil, aşırı hız ve hatalı sollama sonucu karşı istikametten gelen ve henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen araç ile kafa kafaya çarpıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bartın'da can pazarı: 6 yaralı - 2

Kazanın ardından yaralılara, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Bartın'da can pazarı: 6 yaralı - 3

Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü, otomobillerden birinde bulunan 2 çocuk ve 2 kadın, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Bartın'da can pazarı: 6 yaralı - 4

DİREKSİYON VE ÖN PANEL PARÇALANDI

Kazada otomobillerden birinin ahşap direksiyonu ve ön göstergelerin yer aldığı paneli parçalanırken ön koltukların da kırılarak yerinden çıktığı görüldü.

Bartın'da can pazarı: 6 yaralı - 5

Kazanın etkisiyle yol kenarına savrulan yaralılar, köylülerin de yardımıyla gölgelik alana getirildi.

Bartın'da can pazarı: 6 yaralı - 6

Kazanın ardından yolda bir süre trafik ise kontrollü bir şekilde sağlandı.

Araçların kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı.

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