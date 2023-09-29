Bartın'da can pazarı: 6 yaralı

Ulus ilçesine bağlı Ağa köyü girişinde meydana gelen kazada Kastamonu Pınarbaşı'ndan Ulus istikametine seyir eden H.E. idaresindeki otomobil, aşırı hız ve hatalı sollama sonucu karşı istikametten gelen ve henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen araç ile kafa kafaya çarpıştı.