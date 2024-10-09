Bartın'da Rus turistlerin korku dolu anları

Bartın'ın Amasra ilçesindeki kayalık alanda denize giren iki Rus turist, gittikleri bölgede mahsur kaldı. Yaklaşık 1 saat kayalık alanda bekleyen turistler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bartın'da Rus turistlerin korku dolu anları - 1

"Astoria Grande" gemisi ile Bartın Amasra'ya gelen Rus turistlerin arasında yer alan iki genç, iddiaya göre ilçenin "Deprem Bölgesi" ismiyle bilinen kayalık alanda denize girdi. Gençlerden biri, kayadan kayaya atlarken, ayağını çarpması sonucu yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bartın'da Rus turistlerin korku dolu anları - 2

Kimsenin bulunmadığı bölgede bekleyen Rus turistler, geçen balıkçı teknelerinden yardım istedi. Balıkçıların ihbarı üzerine ise kayalık alana polis ekipleri ve Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Bartın'da Rus turistlerin korku dolu anları - 3

Yaklaşık 1 saat boyunca kayalıklarda mahsur kalan iki genç, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kayadan alındı. Amasra Büyük Liman'da tekrar karaya çıkarılan turistlere 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı gencin, ciddi bir sağlık problemi olmadığı belirtildi.

DAHA FAZLA GÖSTER