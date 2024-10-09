Bartın'da Rus turistlerin korku dolu anları

Yaklaşık 1 saat boyunca kayalıklarda mahsur kalan iki genç, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kayadan alındı. Amasra Büyük Liman'da tekrar karaya çıkarılan turistlere 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı gencin, ciddi bir sağlık problemi olmadığı belirtildi.