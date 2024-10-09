Bartın'da Rus turistlerin korku dolu anları
Bartın'ın Amasra ilçesindeki kayalık alanda denize giren iki Rus turist, gittikleri bölgede mahsur kaldı. Yaklaşık 1 saat kayalık alanda bekleyen turistler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
"Astoria Grande" gemisi ile Bartın Amasra'ya gelen Rus turistlerin arasında yer alan iki genç, iddiaya göre ilçenin "Deprem Bölgesi" ismiyle bilinen kayalık alanda denize girdi. Gençlerden biri, kayadan kayaya atlarken, ayağını çarpması sonucu yaralandı.