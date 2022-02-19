Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu

Bartın'da sağanağın ve eriyen karın etkisiyle Bartın Irmağı ile Kocanaz Çayı taştı. 4 metre yükselen su seviyesi, taşkına neden oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.02.2022 - 12:29

Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu - 1

Kent merkezinden geçen Irmağı'ndaki su seviyesi, sağanak nedeniyle yaklaşık 4 metre yükseldi.

Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu - 2

Yüksek kesimlerdeki karların da erimesiyle ırmak kenarındaki iskeleler, Çağlayan piknik alanının bir bölümü ve büfeler su altında kaldı.

Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu - 3

Kozcağız-Kumluca yolu Boğazköy mevkisi, Kocanaz Çayı'nın taşması nedeniyle ulaşıma kapanırken, trafik servis yolundan sağlanıyor.

Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu - 4

Yağışlar, Arıt Deresi'nde de taşkına neden oldu.

Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu - 5

Tabanözü ve Epçilerkadı köylerini birbirine bağlayan Tabanözü ile Alibaş ve Çukurbük köylerini birbirine bağlayan Alibaş köprüleri, su altında kaldığı için İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu - 6
Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu - 7
Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu - 8
Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu - 9
Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu - 10
Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu - 11
Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu - 12
Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu - 13
Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu - 14

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