Bartın'da sel sonrası 70 bin evrakı sererek kurutma

Bartın'da 3 ay önce yaşanan selde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun arşivini su basmıştı. 70 bin dosya, kurumun bahçesine serilerek kurumaya bırakıldı.

Bartın'da sel sonrası 70 bin evrakı sererek kurutma - 1

Bartın'da selin vurduğu SGK binasındaki dosyalar güneşte serilerek kurutulmaya çalışılıyor.

Bartın'da sel sonrası 70 bin evrakı sererek kurutma - 2

Bartın’da, 27 Haziran’da Bartın Irmağı’nın taşması sonucu Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 4 katlı Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu binasının bodrum katı suyla doldu.

Bartın'da sel sonrası 70 bin evrakı sererek kurutma - 3

50 YILLIK DOSYALAR SU VE BALÇIKLA KAPLANDI

Yaklaşık 50 yıldır bekletilen 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası bodrum kattaki arşiv odalarında su altında kaldı.

Bartın'da sel sonrası 70 bin evrakı sererek kurutma - 4

Sel suları ve balçıkla kaplanan dosyalar kurum personeli tarafından temizlendi.

Bartın'da sel sonrası 70 bin evrakı sererek kurutma - 5

EL ARABASIYLA TAŞIYIP SERDİLER

Kurum önündeki alana el arabasıyla taşınan dosyalar, tek tek yere serilerek, güneşte kurumaya bırakıldı.

Bartın'da sel sonrası 70 bin evrakı sererek kurutma - 6

Akşam güneşin batmasına yakın dosyalar yeniden personel tarafından toplandı.

Bartın'da sel sonrası 70 bin evrakı sererek kurutma - 7

Kurum önünde kurutma işleminin güneşli günlerde yapılmaya devam edileceği öğrenildi.

Bartın'da sel sonrası 70 bin evrakı sererek kurutma - 8
Bartın'da sel sonrası 70 bin evrakı sererek kurutma - 9

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