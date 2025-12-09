Bartın'da şiddetli fırtına. Dalga boyu 3 metreye ulaştı

Boztepe Mahallesi ile Kaleiçi Mahallesi'ni birbirine bağlayan Kemere Köprüsü'nde de fırtına etkili oldu.

Küçük Liman'da da dalgaların boyu 3 metreye ulaştı. Amasra Belediyesi, anons yaparak fırtınaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.