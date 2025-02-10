Bartın'ın en yüksek köyü: Kar kalınlığı 70 santimi geçti
Bartın’ın en yüksek köyü olan 900 rakımlı Ören köyünde kar kalınlığı 70 santimi geçti. Evlerin çatılarından 1 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluşurken, köylüler kızakla kayarak karın keyfini çıkardı.
Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan 150 haneli 200 nüfuslu Ören köyü Sıralı Mahallesi’nde 4 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 70 santimetrenin üzerinde kar örtüsü oluştu. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından iş makinesiyle 900 rakımda yer alan köyün kapanan yolu ulaşıma açıldı.