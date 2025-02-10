Bartın'ın en yüksek köyü: Kar kalınlığı 70 santimi geçti

Rakımı düşük köylerde kar yağışının az olması nedeniyle kar keyfi için köye gelen Harun Dağcı (25), "Bizim kendi köyümüzün rakımı düşük olduğu için kar çok göremiyoruz. Burası yüksek köy. Kar buraya daha fazla yağdığı için buraya hep kar görmeye geliyoruz. Bugün de Bartın'dan kar görmek isteyen arkadaşları getirdik. Kar hasretimizi dindirmek için sürekli buraya geliyoruz. Herkesi bekleriz" dedi