Bartın'ın köylerinde heyelan

Kar sularının da erimesi ile toprak yumuşadı, bazı bölgelerde heyelan oluştu. Ulus ilçesine bağlı Eseler, Eldeş, Güneyören, Kızıllar köyleri ile Kurucaşile ilçesine bağlı İlyasgeçidi köyünde heyelanlar meydana geldi.