Bartın'ın köylerinde heyelan

Bartın'da 5 köyde heyelan meydana geldi. Kapanan yollar, ekipler müdahale etti.

Bartın'ın köylerinde heyelan - 1

Kentte 3 gün etkili olan karın ardından havalar ısınmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bartın'ın köylerinde heyelan - 2

Kar sularının da erimesi ile toprak yumuşadı, bazı bölgelerde heyelan oluştu. Ulus ilçesine bağlı Eseler, Eldeş, Güneyören, Kızıllar köyleri ile Kurucaşile ilçesine bağlı İlyasgeçidi köyünde heyelanlar meydana geldi.

Bartın'ın köylerinde heyelan - 3

Bartın İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile heyelanın yaşandığı köylerde çalışma başlattı.

Bartın'ın köylerinde heyelan - 4

Ekiplerin çalışmasının ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı.

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