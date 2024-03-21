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Başakşehir Belediyesi hangi partide? Başakşehir Belediye başkanı kimdir? Başakşehir Belediye başkan adayları

Başakşehir Belediyesi hangi partide? Başakşehir Belediye Başkanı kimdir? Başakşehir Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Başakşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Başakşehir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Başakşehir yerel seçim sonuçları..

Başakşehir Belediyesi hangi partide? Başakşehir Belediye başkanı kimdir? Başakşehir Belediye başkan adayları - 1

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Başakşehir Belediyesini 118.049 alınan oy ve %54.75 oy oranı ile AK Parti adayı Yasin Kartoğlu kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %54.75
  • CHP %36.75
  • HDP %3.40
  • Saadet Partisi  %3.28
  • BBP %1.06
  • DSP %0.28
  • Diğer %0.48

TÜRKİYE HABERLERİ

Başakşehir Belediyesi hangi partide? Başakşehir Belediye başkanı kimdir? Başakşehir Belediye başkan adayları - 2

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Başakşehir Belediyesi Başkanı Yasin Kartoğlu Kimdir?

1977 yılında Küçükçekmece’de doğdu. Ailesi aslen Malatyalıdır. Yasin Kartoğlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Küçükçekmece’de, yükseköğrenimini ise İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı.

2009 yerel seçimlerinde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçilen Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2 dönem başkan yardımcılığı görevini yürüten Yasin Kartoğlu, Mevlüt Uysal’ın 28 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından 4 Ekim 2017 tarihinde Belediye Meclisi’nce Başakşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri ile tekrardan Belediye Başkanı olarak seçilen Kartoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Başakşehir Belediyesi hangi partide? Başakşehir Belediye başkanı kimdir? Başakşehir Belediye başkan adayları - 3

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • YASİN KARTOĞLU
  • MESUT ÖKSÜZ
  • TEVFİK ATAKAN ŞAKAR
  • AHMET BOZAN
  • NEJDET ALAVİ
  • MUSA BATUHAN CEYLAN
  • KADİR KARACA
  • KEVSER ŞİŞMAN TAŞDEMİR
  • TURABİ KOÇ
  • EĞEULAŞ AKBULUT
  • UTKU BUKSUR
  • RIZA KAAN KARACA
  • ERDAL ELİBÜYÜK
  • CEMAL CESUR
  • FUZULİ BEKTAŞ
  • ŞEMSETTİN VURAL
  • ALİ EFE
  • ÖMER BULUT
  • KAMURAN SAYHAN
  • BEKİR DEMİRKAYA
  • METİN URAL
Başakşehir Belediyesi hangi partide? Başakşehir Belediye başkanı kimdir? Başakşehir Belediye başkan adayları - 4

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