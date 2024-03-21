Başakşehir Belediyesi hangi partide? Başakşehir Belediye başkanı kimdir? Başakşehir Belediye başkan adayları
Başakşehir Belediyesi hangi partide? Başakşehir Belediye Başkanı kimdir? Başakşehir Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Başakşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Başakşehir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Başakşehir yerel seçim sonuçları..
BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Başakşehir Belediyesini 118.049 alınan oy ve %54.75 oy oranı ile AK Parti adayı Yasin Kartoğlu kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %54.75
- CHP %36.75
- HDP %3.40
- Saadet Partisi %3.28
- BBP %1.06
- DSP %0.28
- Diğer %0.48