Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıldı

Açılış öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca, hastanede incelemelerde bulundu.

Açılışta konuşan Erdoğan şunları söyledi: "İstanbul Havalimanı'na yakınlığı ile yabancılara da hizmet edecektir. İstanbul artık uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir.



Sağlık sistemlerinin çöktüğü bir dönemde Türkiye ve Japonya örnek teşkil etmekte. Nitekim dün itibari ile günlük vaka sayımızı binin altına düşürdük. Normalleşme ile ilgili adımları atarken de tedbirleri asla elden bırakmıyoruz. 82 ülkeye tıbbi malzeme ve maske yolladık.

Sağlık sistemlerinin çöktüğü kamu düzenlerinin yara aldığı bir dönemde Türkiye ve Japonya örnek bir başarı sergiliyor."