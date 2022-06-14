Başakşehir kaçak hafriyat alanına dönüştü

Başakşehir'de bulunan, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Yarımburgaz Mağarası'nın çevresi hafriyat döküm alanına dönüştü. Mağara çevresine hafriyat boşaltılmasıyla ilgili belediye ekipleri inceleme yaparak, tutanak tuttu. Hafriyat firması sahibi Naci Aksakal, "Kamyon şoförü dökümden ortalama 600 TL kazanıyor. Döküm alanına gitmeyerek, sağa sola dökerek bu 600 TL'yi kar ettiklerini zannediyorlar" dedi.

Haberler - DHA 14.06.2022 - 12:34

Başakşehir kaçak hafriyat alanına dönüştü - 1

İstanbul 'in Altınşehir Mahallesi'nde bulunan tarihi Yarımburgaz Mağarası, çevresine atılan tonlarca hafriyat nedeniyle, kazı atıkları alanı haline geldi.

Başakşehir kaçak hafriyat alanına dönüştü - 2

şoförlerinin belirlenmiş atık alanlarına ödeme yapmamak için, hafriyatları yol kenarlarına döktüğü öğrenildi.

Başakşehir kaçak hafriyat alanına dönüştü - 3

Mağara çevresine hafriyat boşaltılmasıyla ilgili İBB zabıta ekipleri inceleme yaparak, tutanak tuttu.

Başakşehir kaçak hafriyat alanına dönüştü - 4

Eski Taş Çağı'nda yerleşim yeri olan Yarımburgaz Mağarası'ndan arkeolojik kazılarla çıkartılan kalıntılar İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. 

Başakşehir kaçak hafriyat alanına dönüştü - 5

Ancak, tarihi mağaranın bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alınmadığı için, kamyon şoförleri yakın çevresine rahatlıkla hafriyatları boşaltabiliyor. Koruma önlemi olarak mağara girişini kapatan demir parmaklıklar bulunuyor.

Başakşehir kaçak hafriyat alanına dönüştü - 6

"BİRİLERİNİN CANINA MAL OLABİLİR"

Hafriyat firması sahibi Naci Aksakal, kaçak döküm yapan kamyonlardan çok zarar gördüklerini belirterek "Bu olayları gördükçe, hafriyatçılıktan bıktık diyoruz. Yarın bir gün döktüğünüz toprak birilerinin canına da mal olabilir. İBB takip cihazlarının hepsini aktifleştirmeli. Bu olayların takibi daha iyi yapılmalı" dedi.

Başakşehir kaçak hafriyat alanına dönüştü - 7

"SAĞA SOLA DÖKEREK KAR ETTİKLERİNİ SANIYORLAR"

Aksakal, kaçak dökümün belediyeye maliyetinin çok yüksek olduğunu belirterek "Kamyon şoförü dökümden ortalama 600 TL kazanıyor. Döküm alanına gitmeyerek, sağa sola dökerek bu 600 TL'yi kar ettiklerini zannediyorlar. İBB'nin kaçak atıkları kaldırmasının maliyeti ise 1500 TL. Sorumlular tespit edildiğinde verilen cezası 200 bin TL'nin üzerinde. Kaçak dökümü genelde hafriyat firmalarının sahipleri değil, nakliyeciler yapıyor" diye konuştu.

Başakşehir kaçak hafriyat alanına dönüştü - 8
Başakşehir kaçak hafriyat alanına dönüştü - 9
Başakşehir kaçak hafriyat alanına dönüştü - 10
Başakşehir kaçak hafriyat alanına dönüştü - 11
Başakşehir kaçak hafriyat alanına dönüştü - 12
Başakşehir kaçak hafriyat alanına dönüştü - 13
Başakşehir kaçak hafriyat alanına dönüştü - 14

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