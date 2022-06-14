Başakşehir kaçak hafriyat alanına dönüştü

"SAĞA SOLA DÖKEREK KAR ETTİKLERİNİ SANIYORLAR"

Aksakal, kaçak dökümün belediyeye maliyetinin çok yüksek olduğunu belirterek "Kamyon şoförü dökümden ortalama 600 TL kazanıyor. Döküm alanına gitmeyerek, sağa sola dökerek bu 600 TL'yi kar ettiklerini zannediyorlar. İBB'nin kaçak atıkları kaldırmasının maliyeti ise 1500 TL. Sorumlular tespit edildiğinde verilen cezası 200 bin TL'nin üzerinde. Kaçak dökümü genelde hafriyat firmalarının sahipleri değil, nakliyeciler yapıyor" diye konuştu.