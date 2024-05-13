Başakşehir'de boğulan Mısırlı iki kardeşin ardından dram çıktı
Başakşehir'de girdikleri gölette boğulan 11 ve 7 yaşlarındaki Mısır uyruklu 2 kardeşle ilgili acı bir ayrıntı ortaya çıktı. Kardeşlerin babasının 9 yıl önce Mısır'daki bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Mısır uyruklu olduğu öğrenilen 3 çocuk, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi 24. Bölge'deki gölete girdi.
Çocuklardan biri sudan kendi çabalarıyla çıkarken 2 çocuk gölette çırpınırken gözden kayboldu. İki arkadaşı için yardım isteyen çocuğun ihbarı üzerine olay yerine, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.