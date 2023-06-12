Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları 3. gününde
İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmalarında 54 saat geride kaldı. Yer yer çökme yaşanan binanın tamamen yıkılma riskine karşı ekipler müdahalelerini dışarıdan sürdürebiliyor.
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale, iki günden bu yana devam ediyor.