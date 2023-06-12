Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları 3. gününde

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmalarında 54 saat geride kaldı. Yer yer çökme yaşanan binanın tamamen yıkılma riskine karşı ekipler müdahalelerini dışarıdan sürdürebiliyor.

Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları 3. gününde - 1

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale, iki günden bu yana devam ediyor.

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Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları 3. gününde - 2

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapılan yangın nedeniyle binanın bazı bölümleri çöktü.

Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları 3. gününde - 3

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın en üstteki iki katında çökmeler meydana geldi. Binanın dördüncü, beşinci ve altıncı katlarındaki bazı bölümlerde devam eden küçük çaplı yangınlara ekipler müdahale etti.

Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları 3. gününde - 4

Polis, cumartesi saat 17.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle alevlerin yükseldiği fabrikanın bulunduğu caddede aldığı geniş güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Araçların Eski Turgut Özal Caddesi'ne girmesine izin verilmiyor.

Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları 3. gününde - 5

Binanın üst katlarında başlayan ve tamamına sirayet eden yangına binanın birçok noktasından itfaiyenin müdahalesi sürerken, söndürme çalışmalarında 54. saate girildi.

Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları 3. gününde - 6

Öte yandan binanın önünde park halinde bulunan 2 minibüs ve hafif ticari aracın, binanın çöken kısmının altında kaldığı görülüyor.

Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları 3. gününde - 7

Ekipler, yer yer çökme yaşanan binanın tamamen yıkılma riskine karşı müdahalelerini dışarıdan sürdürebiliyor. Ekiplere destek olmak üzere binanın önüne iş makineleri de getirildi. Çökme yaşanan bazı yerler, itfaiyenin rahat çalışması için iş makineleriyle kaldırılıyor.

Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları 3. gününde - 8

Binanın güvenli olmaması ve içerisindeki malzemelerin çeşitliliği sebebiyle itfaiye ekipleri yangına müdahaleyi dışarıdan yapabiliyor. Binanın caddeye bakan bölümünde ise iş makineleri en üst kattan başlayarak zemine kadar yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları 3. gününde - 9

Yıkım çalışmaları sürerken, itfaiye ekipleri de iş makinesinin açtığı alanlardan ara katlardaki alevli bölgelere müdahale etmeye devam ediyor.

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