Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları 3. gününde

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın en üstteki iki katında çökmeler meydana geldi. Binanın dördüncü, beşinci ve altıncı katlarındaki bazı bölümlerde devam eden küçük çaplı yangınlara ekipler müdahale etti.