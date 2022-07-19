Başakşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu

Başakşehir'de göletteki ördekleri çantasına koyarak çaldığı yönünde sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından, ördeklerin sahibi Zeynep El Zuheyri konuştu. Zuheyri, ''Büyüdükleri için sesleri çok çıkıyordu. Komşular rahatsız oldular. Rahatsızlıktan dolayı biz de oraya bırakmak istedik''dedi.

Haberler - DHA 19.07.2022 - 14:43 | Son Güncelleme : 19.07.2022 - 15:09

Başakşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu - 1

Başakşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu - 2

Başakşehir Bahçeşehir'de geçtiğimiz pazar günü sosyal medyada bir kadının ördekleri gölden alarak çantasına koyduğu yönünde görüntüler paylaşıldı.

Başakşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu - 3

Yabancı uyruklu kadınların ördek çaldığı şeklinde paylaşılan görüntüler üzerine emniyet çalışma başlattı.

Başakşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu - 4

Çalışmalar sonucunda görüntülerdeki kadının Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri olduğu tespit edildi.

El Zuheyri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Başakşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu - 5

"ÖRDEKLERİ BIRAKMAMIZA GÖREVLİLER İZİN VERMEDİ"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili konuşan El Zuheyri, ördekleri evde büyüttüklerini söyledi.

Başakşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu - 6

Zuheyri, ''Büyüdükleri için sesleri çok çıkıyordu. Komşular rahatsız oldular. Rahatsızlıktan dolayı biz de oraya bırakmak istedik''dedi.

Başakşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu - 7

Zuheyri, ördeklerinin iyice büyüdüğünü düşünerek Bahçeşehir'de gördüklerinin yanına koymak istediklerini ancak oradaki görevlerin bu durumu kabul etmediğini açıkladı.

Başakşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu - 8

Görevliden ret cevabı alan Zuheyri, ördeklerini yanına aldığı anda görüntülendiğini açıklayarak olayı şöyle anlattı:

''Bunlar benim ördeklerim, fotoğrafımızı çekme' dedim ama çektiler. Polis de gelip ifademizi aldı. Bunlar daha önce hiç suya girmediler''

Başakşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu - 9

Zuheyri, artık hayvanları besleyecek özel bakıcılar arıyor.

Başakşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu - 10
Başakşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu - 11

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