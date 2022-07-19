Başakşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu

Görevliden ret cevabı alan Zuheyri, ördeklerini yanına aldığı anda görüntülendiğini açıklayarak olayı şöyle anlattı:



''Bunlar benim ördeklerim, fotoğrafımızı çekme' dedim ama çektiler. Polis de gelip ifademizi aldı. Bunlar daha önce hiç suya girmediler''