Başakşehir'de iki gündür yanan fabrikada yıkım başladı
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmalarında 46 saat geride kaldı. Zaman zaman çökmelerin yaşandığı binanın bazı kısımları söndürme çalışmalarının olumsuz etkilenmemesi için iş makineleriyle yıkıldı.
İstanbul'da Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin çalışmaları 46 saattir devam ederken, iş makineleri binanın bazı kısımlarını yıktı.