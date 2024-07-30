Başakşehir’de inşaat işçileri çöken iskelenin altında kaldı

İstanbul Başakşehir’de bir sitede bulunan apartmanın dış cephesinde çalışma yapan 2 işçi, kurdukları iskelenin çökmesi sonucu yüksekten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Başakşehir’de inşaat işçileri çöken iskelenin altında kaldı - 1

İstanbul’da bir binanın dış cephesinde çalışma yapan işçileri taşıyan iskele çöktü.

Başakşehir 4. Etap’ta yer alan bir sitenin dış cephe yenileme ve boya işlemleri gerçekleştirilirken 2 işçi, iskele sisteminin çökmesi ve halatların kopması sonucu düşerek ağır yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Başakşehir’de inşaat işçileri çöken iskelenin altında kaldı - 2

İskelenin altında kalan işçilerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çöken iskeleyi fark eden site çalışanları ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başakşehir’de inşaat işçileri çöken iskelenin altında kaldı - 3

İtfaiye ekipleri iskelenin altında kalan işçileri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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