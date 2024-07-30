Başakşehir’de inşaat işçileri çöken iskelenin altında kaldı
İstanbul Başakşehir’de bir sitede bulunan apartmanın dış cephesinde çalışma yapan 2 işçi, kurdukları iskelenin çökmesi sonucu yüksekten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
İstanbul’da bir binanın dış cephesinde çalışma yapan işçileri taşıyan iskele çöktü.Başakşehir 4. Etap’ta yer alan bir sitenin dış cephe yenileme ve boya işlemleri gerçekleştirilirken 2 işçi, iskele sisteminin çökmesi ve halatların kopması sonucu düşerek ağır yaralandı.