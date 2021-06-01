Başakşehir'de kimyasal atık alarmı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaklaşık bir hafta önce yol kenarına dökülen atıklar vatandaşları korkuttu. Atıkların üzerinden duman çıkmaya başlaması üzerine vatandaşlar bölgeye polis çağırdı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

DHA 01.06.2021 - 14:57

Başakşehir'de kimyasal atık alarmı - 1
İstanbul, Başakşehir Hürriyet Bulvarı'na kimliği belirsiz kişilerce dökülen kimyasal atık vatandaşları tedirgin ediyor.
Başakşehir'de kimyasal atık alarmı - 2
Yaklaşık bir hafta önce plakasız bir hafriyat kamyonu tarafından yol kenarına dökülen kimyasal atıktan duman çıkması üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.
Başakşehir'de kimyasal atık alarmı - 3
Çevreye kötü koku da yayılırken polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.
Başakşehir'de kimyasal atık alarmı - 4
Başakşehir'de kimyasal atık alarmı - 5
Başakşehir'de kimyasal atık alarmı - 6
Başakşehir'de kimyasal atık alarmı - 7
Başakşehir'de kimyasal atık alarmı - 8

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER