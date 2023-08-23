Başakşehir'deki vale cinayeti: Şüphelilerle polis arasında çatışma

İstanbul Başakşehir'de vale olarak çalışan Ogün Tekin'in öldürülmesiyle ilgili çalışma yapan ekipler ile "Dur" ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Hadımköy'e kadar devam eden kovalamaca sırasında polislerle otomobildekiler arasında çatışma çıktı. Hadımköy'de lastikleri patlayan otomobili bırakıp kaçan şüpheliler bir kamyoneti gasbederek kaçtı.

Başakşehir'deki vale cinayeti: Şüphelilerle polis arasında çatışma - 1

Bahçeşehir’de bir restoranın önünde bulunan otomobili çalan şüpheliler kendilerini durdurmak isteyen vale Ogün Tekin’i öldürüp kaçmıştı. 

VİDEOYA GİT: Bahçeşehir’de vale cinayeti

TÜRKİYE HABERLERİ

Başakşehir'deki vale cinayeti: Şüphelilerle polis arasında çatışma - 2

Olayla ilgili yapılan çalışmalar sırasında dün 12.30 sıralarında polis ekipleri bir otomobilden şüphelendi.

Başakşehir'deki vale cinayeti: Şüphelilerle polis arasında çatışma - 3

Arnavutköyde ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan otomobille ekipler arasında kovalamaca başladı.

Başakşehir'deki vale cinayeti: Şüphelilerle polis arasında çatışma - 4

Hadımköy'e kadar devam eden kovalamaca sırasında, polisler tarafından şüphelilerin bulunduğu otomobilin lastikleri patlatıldı.

Başakşehir'deki vale cinayeti: Şüphelilerle polis arasında çatışma - 5

Hadımköy'de bir fabrikanın önünde otomobili terk eden şüpheliler yoldan geçen bir kamyoneti gasbederek olay yerinden kaçtı.

Başakşehir'deki vale cinayeti: Şüphelilerle polis arasında çatışma - 6

Kamyonetin gasbedildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir'deki vale cinayeti: Şüphelilerle polis arasında çatışma - 7

Şüphelilerle çatışmaya giren polislerin kullandığı otomobile 7 mermi isabet ederken, kaçan şüphelilerin yakalanması çalışmalar sürüyor.

Başakşehir'deki vale cinayeti: Şüphelilerle polis arasında çatışma - 8
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