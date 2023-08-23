Başakşehir'deki vale cinayeti: Şüphelilerle polis arasında çatışma
İstanbul Başakşehir'de vale olarak çalışan Ogün Tekin'in öldürülmesiyle ilgili çalışma yapan ekipler ile "Dur" ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Hadımköy'e kadar devam eden kovalamaca sırasında polislerle otomobildekiler arasında çatışma çıktı. Hadımköy'de lastikleri patlayan otomobili bırakıp kaçan şüpheliler bir kamyoneti gasbederek kaçtı.
Bahçeşehir’de bir restoranın önünde bulunan otomobili çalan şüpheliler kendilerini durdurmak isteyen vale Ogün Tekin’i öldürüp kaçmıştı.