Başına ödül konuldu: Canlısı 1 TL

"BU BÖCEK DÜNYANIN SONUNU GETİREBİLİR"

Kampanyanın önemine dikkat çeken Yıldırım, "Bu zararlı böcek, yalnızca Türkiye'de değil dünyada da hızla yayılıyor. Tarıma verdiği zarar büyük. Şu anda mahallemizde yoğun şekilde görülüyor. Devletimizin mücadelesine destek vermek adına böyle bir girişimde bulunduk. Bu sadece bireysel değil, toplumsal bir mücadele olmalı." dedi.