Başına ödül konuldu: Canlısı 1 TL
Ordu'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele kapsamında sembolik olarak 1 TL karşılığında satın alınmaya başlandı.
Ordu'da kahverengi kokarca zararlısına karşı ilginç bir mücadele yöntemi geliştirildi.
Ordu'da kahverengi kokarca zararlısına karşı ilginç bir mücadele yöntemi geliştirildi.
Çiftçilikle de uğraşan Mehmet Yıldırım, bu yıl mahallelerinde görülmeye başlanan kahverengi kokarcanın mahsullere ciddi zarar verdiğini belirterek, sembolik olarak 1 TL karşılığında satın almaya başladığını bildirdi.
Toplanan zararlı böcekler, samuray arılarının çoğaltılması amacıyla Fındık Araştırma Enstitüsü'ne teslim ediliyor.
Samuray arıları, kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olarak biliniyor ve biyolojik mücadelede etkin şekilde kullanılıyor.
Kampanyanın önemine dikkat çeken Yıldırım, "Bu zararlı böcek, yalnızca Türkiye'de değil dünyada da hızla yayılıyor. Tarıma verdiği zarar büyük. Şu anda mahallemizde yoğun şekilde görülüyor. Devletimizin mücadelesine destek vermek adına böyle bir girişimde bulunduk. Bu sadece bireysel değil, toplumsal bir mücadele olmalı." dedi.
Yıldırım, uygulamanın yeni başladığını ve bugüne kadar 260 kokarcanın toplandığını belirterek, talebin arttığını, farklı bölgelerde de benzer çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.
Enstitünün kokarcaları samuray arısı üretiminde kullandığını, karşılığında da arı temin ederek zararlının doğal yolla kontrolünü sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.