Başiskele Belediyesi hangi partide? Başiskele Belediye başkanı kimdir? Başiskele Belediye başkan adayları

BAŞİSKELE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Başiskele Belediyesi Başkanı Yasin Özlü Kimdir?





1980 yılında Başiskele’nin Yuvacık beldesinde doğdu. İlkokulu Yuvacık ilköğretim Okulunda tamamladıktan sonra İzmit Ortaokuluna devam etti ve 1998 yılında Özel Seymen Lisesi'nden mezun oldu. İngilizce eğitimini 1999 yılında gittiği Kuzey Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim gördüğü süreçte Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği (ESKAD) Gazi Magosa Şubesi'nin yönetim kurulu üyeliğini yaptı.

Lisans eğitimi için Türkiye’ye döndü ve 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında aktif siyasete girdi. AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kollarının kurucuları arasında yer aldı ve 1. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Bir yandan da eğitimine devam edip Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden Yüksek Lisans derecesi aldı.

2006 yılında AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirildi. 22 Haziran 2007 Milletvekili Genel Seçimleri ve 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri hazırlık ve kampanya süreçlerinde Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı olarak aktif olarak rol aldı. Ardından AK Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş. bünyesindeki Gülen Yüzler projesinin müdürlüğünü yaptı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun Gebze’den Sorumlu Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttü. 2014 yılında Sekapark A.Ş. ve Antikkapı A.Ş.’nin Genel Müdürü oldu. 2015 yılında Kocaeli’nin raylı ulaşım sistemini yapılandıran UlaşımPark A.Ş.’nin Kurucu Genel Müdürü olarak atandı.

Aynı zamanda, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yerine getiren Başkan Özlü, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den Başiskele Belediye Başkan Aday Adayı olarak halkın teveccühü ile Başiskele Belediye Başkanı oldu.

Başkan M.Yasin Özlü evli ve 3 çocuk babasıdır.