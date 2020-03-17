Başkan Aras: Bodrum'a gelmeyin, lütfen evinizde kalın

PAZAR YERLERİ SIKI DENETİM ALTINDA TUTULACAK Ekiplerin, belediye idare binalarında, kültür merkezlerinde, çocuk parkları, pazaryerleri ve halkın kullanımına açık tüm alanlarda temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Aras, sözlerine şöyle devam etti:

FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRILMAYACAK Dünya çapında etkili olan salgın nedeniyle fırsattan istifade etmek isteyenlere göz açtırılmayacağını vurgulayan Başkan Aras, "Gıda, hijyen ve dezenfekte ürünlerinde karaborsacılık yapanlara karşı gerekli denetimler zabıta ekiplerimizce yapılıyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını ve gördükleri bu tür konuları derhal bize bildirmelerini istiyoruz" dedi.