Başkanlık seçimi ne zaman? TBMM başkan adayları: Meclis başkanı seçimi nasıl olacak?
TBMM'de seçim süreci başladı. Mecliste 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi için vekiller oylarını kullanacak. Bir yasama dönemi içinde başkanlık için iki seçim düzenleniyor. Gizli oyla yapılan Meclis başkanı seçimleri 2025 3 Haziran'da gerçekleşecek. Seçimlerde 5 aday yarışacak. Peki, TBMM başkanlık seçimi ne zaman, adaylar kimler?
Gizli olarak yürütülecek oylamada ilk iki turda üye tam sayısının üçte ikisinin, üçüncü oylamada ise üye tam sayısının salt çoğunluğunun desteği aranıyor. Üçüncü turda salt çoğunluk olmaması halinde ise en çok oyu alan iki aday dördüncü turda yarışıyor. Başkanlık seçiminde mevcut Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yeniden yer alıyor. İşte, TBMM başkanlık seçimi detayları...