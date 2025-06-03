Başkanlık seçimi ne zaman? TBMM başkan adayları: Meclis başkanı seçimi nasıl olacak?

TBMM'de seçim süreci başladı. Mecliste 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi için vekiller oylarını kullanacak. Bir yasama dönemi içinde başkanlık için iki seçim düzenleniyor. Gizli oyla yapılan Meclis başkanı seçimleri 2025 3 Haziran'da gerçekleşecek. Seçimlerde 5 aday yarışacak. Peki, TBMM başkanlık seçimi ne zaman, adaylar kimler?

Başkanlık seçimi ne zaman? TBMM başkan adayları: Meclis başkanı seçimi nasıl olacak? - 1

Gizli olarak yürütülecek oylamada ilk iki turda üye tam sayısının üçte ikisinin, üçüncü oylamada ise üye tam sayısının salt çoğunluğunun desteği aranıyor. Üçüncü turda salt çoğunluk olmaması halinde ise en çok oyu alan iki aday dördüncü turda yarışıyor. Başkanlık seçiminde mevcut Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yeniden yer alıyor. İşte, TBMM başkanlık seçimi detayları...

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Başkanlık seçimi ne zaman? TBMM başkan adayları: Meclis başkanı seçimi nasıl olacak? - 2

BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

TBMM 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi için süreç 28 Mayıs'ta başlamıştı. Gizli oylama ile yapılacak seçimler 3 Haziran'da olacak.

Bir yasama döneminde başkanlık için 2 seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi 2 yıl, ikinci devre için seçilenin görev süresi yasama döneminin sonuna kadardır.

İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi yani 400 oy ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu yani 301 oy aranıyor. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, TBMM Başkanı seçilecek.

Başkanlık seçimi ne zaman? TBMM başkan adayları: Meclis başkanı seçimi nasıl olacak? - 3

MECLİS BAŞKAN ADAYLARI

Bu seçim döneminde 5 aday yarışacak:

AK Parti adayı - TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş,
CHP adayı - Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan
DEM Parti adayı - Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar
İYİ Parti adayı - İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı
Yeni Yol Partisi adayı - Samsun Milletvekili Mehmet Karaman

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