Başkanlık seçimi ne zaman? TBMM başkan adayları: Meclis başkanı seçimi nasıl olacak?

BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

TBMM 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi için süreç 28 Mayıs'ta başlamıştı. Gizli oylama ile yapılacak seçimler 3 Haziran'da olacak.



Bir yasama döneminde başkanlık için 2 seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi 2 yıl, ikinci devre için seçilenin görev süresi yasama döneminin sonuna kadardır.



İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi yani 400 oy ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu yani 301 oy aranıyor. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, TBMM Başkanı seçilecek.