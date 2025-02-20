Başkent beyaza büründü: Kar yağışı görsel şölen oluşturdu

Kar yağışının Tunalı'ya renk kattığını ifade eden Hüseyin Has, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten güzel bir atmosfer oluştu. Sadece Ankara'da değil, diğer şehirlerde de kışın etkisi hissediliyor. Kuğulu Park'a gelecek olursak, Tunalı'ya ayrı bir renk kattığını söyleyebilirim. Kar yağışı, özellikle çocuklar için eğlenceli bir ortam sundu. Açıkça söylemek gerekirse, oldukça keyifliydi. Kar yağarken dışarıdaydık ve bence harika bir yağış oldu. Beyaz bir gelinlik giymiş gibi görünen şehir, herkes için büyüleyici bir manzara sundu. O kadar güzel bir görüntü vardı ki insan ister istemez dışarı çıkmak istiyor.''