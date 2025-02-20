Başkent beyaza büründü: Kar yağışı görsel şölen oluşturdu
Başkent Ankara, kar yağışıyla beyaza büründü. Şehrin simge noktaları, kar manzaralarıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu. Atakule, Kuğulu Park, Seğmenler Parkı ve Ankara Kalesi, karın ardından dron ile havadan görüntülendi. Bembeyaz örtüyle kaplanan şehrin manzarası, izleyenleri hayran bıraktı. Özellikle Ankara Kalesi'nin tarihi dokusu, kar yağışıyla birlikte etkileyici bir atmosfere bürünürken, Kuğulu Park'ta kuğular ve ördekler kar manzarası eşliğinde görsel bir şölen sundu.
Kar yağışının Tunalı'ya renk kattığını ifade eden Hüseyin Has, şu ifadeleri kullandı:
"Gerçekten güzel bir atmosfer oluştu. Sadece Ankara'da değil, diğer şehirlerde de kışın etkisi hissediliyor. Kuğulu Park'a gelecek olursak, Tunalı'ya ayrı bir renk kattığını söyleyebilirim. Kar yağışı, özellikle çocuklar için eğlenceli bir ortam sundu. Açıkça söylemek gerekirse, oldukça keyifliydi. Kar yağarken dışarıdaydık ve bence harika bir yağış oldu. Beyaz bir gelinlik giymiş gibi görünen şehir, herkes için büyüleyici bir manzara sundu. O kadar güzel bir görüntü vardı ki insan ister istemez dışarı çıkmak istiyor.''