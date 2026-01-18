Başkent buz tuttu. 1 metrelik sarkıtlar oluştu
18.01.2026 05:25
AA
Ankara'da hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 6 dereceye kadar düştü. Bazı alt geçitlerde 1 metreye ulaşan buz sarkıtları oluştu.
Başkent Ankara'da dün etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.
Kentte gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü.
Kar yağışının ardından etkili olan soğuk havayla birlikte şehir merkezindeki bazı alt geçitlerde uzunluğu 1 metreye ulaşan buz sarkıtları oluştu.
Valilikten yapılan açıklamada ise, il genelindeki soğuk havanın 22 Ocak Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği belirtilerek, kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olması istendi.