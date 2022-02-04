Başkent güne kar ile başladı

Ankara'da gece boyunca devam eden yağmur sabahın erken saatlerinde yerini kara bıraktı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 04.02.2022 - 06:40 | Son Güncelleme : 04.02.2022 - 06:42

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Kent genelinde etkili olan kar sonrası Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.

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Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme ve tuzlama araçları ana cadde ve sokaklarda çalışma yaparken ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadı.

Başkent güne kar ile başladı - 3

Karın kent merkezinde saat 11.00'e kadar etkisini sürdüreceğini belirten yetkililer, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

Başkent güne kar ile başladı - 4

Belediye ekipleri sabahın ilk saatlerinde yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Başkent güne kar ile başladı - 5
Başkent güne kar ile başladı - 6
Başkent güne kar ile başladı - 7
Başkent güne kar ile başladı - 8
Başkent güne kar ile başladı - 9
Başkent güne kar ile başladı - 10
Başkent güne kar ile başladı - 11
Başkent güne kar ile başladı - 12
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Başkent güne kar ile başladı - 14

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